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20:23, 12 марта 2024Забота о себе

Женщинам подсказали действенный способ завязать романтические отношения

Фото: Unsplash

Писательница о сексе и отношениях Яна Хокинг подсказала простой способ познакомиться с мужчиной и завязать романтические отношения. Ее совет опубликовал таблоид news.com.au.

Чтобы найти любовь, Хокинг посоветовала забыть о приложениях для знакомств и выйти в общество. Наиболее действенным методом эксперт считает поход, например, в спортивный бар, где собирается много мужчин и почти нет женщин.

Хокинг рассказала, что случайно открыла преимущества подобных заведений, когда встречалась с подругой. По ее словам, они зашли в обычный бар и остались в полном восторге от проведенного там вечера. «Мы флиртовали, разговаривая с мужчинами, которые были рады видеть нас. Нам предлагали выпивку, и впервые за многие годы мы вышли на танцпол», — поделилась впечатлениями писательница.

Хокинг отметила, что, в отличие от модных ресторанов и клубов, в спортивных барах почти нет других женщин, поэтому шанс познакомиться с кем-то намного выше. «Если подумать, это элементарно. Но только вспомните все случаи, когда вы наряжались, чтобы сходить в место, где едва можно встретить хотя бы одного мужчину», — заключила Хокинг.

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      Екатерина Улитина
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