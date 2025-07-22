Подтверждена эффективность четырехдневной рабочей недели

Nat Hum Behav: Четырехдневная рабочая неделя делает сотрудников продуктивнее

Сокращенная рабочая неделя делает сотрудников счастливее и продуктивнее. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в Nature Human Behavior.

В полугодовых экспериментах участвовали почти 2 900 работников из 141 компании в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Великобритании, Ирландии и США. Организации перешли на четырехдневный график при сохранении полной зарплаты. Для сравнения анализировали данные еще 290 сотрудников из 12 компаний, где пятидневная неделя оставалась без изменений.

В результате у работников с сокращенной неделей наблюдались заметное снижение уровня выгорания, повышение удовлетворенности работой и улучшение психического и физического самочувствия. Те, чья рабочая неделя сократилась на восемь часов и более, отмечали еще более выраженные изменения — меньше усталости, лучше сон, ощущение большей эффективности и вовлеченности в процесс.

Даже сотрудники, для которых удалось уменьшить рабочее время лишь на несколько часов, сообщали о схожих, пусть и более скромных улучшениях. Исследование показало: коллективное сокращение рабочего времени позволяет оптимизировать процессы и дает ощутимую выгоду как сотрудникам, так и компаниям.

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