Добычу нефти в Белоруссии увеличили

Икан: В 2025 году добыча нефти в Белоруссии выросла на 4,5 процента

В первом полугодии 2025-го добыча нефти в Белоруссии выросла на 4,5 процента. Об этом заявил председатель концерна «Белнефтехим» Илья Икан, его цитирует агентство БелТА.

По итогам совещания у президента республики Александра Лукашенко представитель компании заявил, что за шесть месяцев объем добываемой нефти вырос на 4,5 процента год к году. Этого удалось добиться благодаря передовому опыту мирового уровня, которым обладают специалисты компании.

«Это позволяет эффективно добывать нефть с постоянным приростом как добываемых, так и разведываемых объемов. Сегодня это хорошее подспорье не только для Гомельской области, где в основном ведет свою деятельность компания, но и в целом для страны», — подчеркнул он.

В этом году «Белнефтехим» планирует добыть чуть более 2 миллионов тонн сырья. Белорусская нефть легче, чем российская, и дает больший выход светлых нефтепродуктов, таких как бензин и дизель, добавил Икан.

Александр Лукашенко на совещании по вопросам добычи углеводородного сырья заявил, что нефтяникам нужно «не раскачиваться, а бурить и бурить», делая это «с умом и с внедрением новых технологий». В 2025 году в Белоруссии запланирована добыча двух миллионов тонн нефти, правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ, сроки выполнения которых «как обычно, затянуты».