Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:09, 22 июля 2025Из жизни

Два брата женились на одной и той же девушке

В индийской деревне два брата женились на одной девушке по древнему обычаю
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В индийской деревне Шиллай два брата заключили брак с одной девушкой согласно древней традиции. Об этом сообщает Economic Times.

Прадип и Капил Неги из народа хатти женились на Суните Чаухан в ходе трехдневной церемонии. Этот редкий обычай, известный как джодидар, или джажда, сохранился лишь в некоторых общинах штата Химачал-Прадеш. «Мы следовали традиции открыто, так как гордимся ею, и это было совместное решение», — заявил Прадип. Его брат Капил добавил: «Мы обеспечиваем нашей жене поддержку, стабильность и любовь как единая семья».

Традиция полиандрии в племени хатти имеет практические корни. Как объяснил генеральный секретарь совета народа хатти Кундан Сингх Шастри: «В племенном обществе большая семья с несколькими мужчинами означает большую безопасность». Обычай помогал избежать раздела семейных земель в сложных горных условиях.

Материалы по теме:
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком» Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
«Если муж не решался ударить жену, то он под каблуком»Знакомство по фото и брачная ночь под присмотром: как девушек выдают замуж в мусульманских странах
27 мая 2020
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря 2019

Хотя сегодня такая практика встречается редко, она до сих пор юридически признана в Химачал-Прадеше. Церемония сопровождалась народными танцами и получила полное согласие всех участников. «Я знала о традиции хатти и добровольно стала частью этого союза», — подтвердила Сунита Чаухан.

Ранее сообщалось, что 50-летняя женщина из Великобритании бросила мужа и переехала в Египет ради отношений с молодым любовником. Несмотря на финансовые трудности, пара мечтает открыть магазин и даже родить ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Оззи Осборн

    Трамп пообещал США больше всех ракет в мире

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала грудь в платье с откровенным вырезом

    Появились сведения о длительности третьего раунда переговоров России и Украины

    В России рассказали о хитром ходе Киева

    В Турции рассказали о языке общения на предстоящих переговорах России и Украины

    В США предрекли Украине потерю поддержки Запада из-за поступка Зеленского

    Два брата женились на одной и той же девушке

    Москвичам пообещали похолодание

    Нарколог раскрыл настоящие последствия привычки пить пиво по вечерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости