Два брата женились на одной и той же девушке

В индийской деревне два брата женились на одной девушке по древнему обычаю

В индийской деревне Шиллай два брата заключили брак с одной девушкой согласно древней традиции. Об этом сообщает Economic Times.

Прадип и Капил Неги из народа хатти женились на Суните Чаухан в ходе трехдневной церемонии. Этот редкий обычай, известный как джодидар, или джажда, сохранился лишь в некоторых общинах штата Химачал-Прадеш. «Мы следовали традиции открыто, так как гордимся ею, и это было совместное решение», — заявил Прадип. Его брат Капил добавил: «Мы обеспечиваем нашей жене поддержку, стабильность и любовь как единая семья».

Традиция полиандрии в племени хатти имеет практические корни. Как объяснил генеральный секретарь совета народа хатти Кундан Сингх Шастри: «В племенном обществе большая семья с несколькими мужчинами означает большую безопасность». Обычай помогал избежать раздела семейных земель в сложных горных условиях.

Хотя сегодня такая практика встречается редко, она до сих пор юридически признана в Химачал-Прадеше. Церемония сопровождалась народными танцами и получила полное согласие всех участников. «Я знала о традиции хатти и добровольно стала частью этого союза», — подтвердила Сунита Чаухан.

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