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18:37, 22 июля 2025Экономика

Движение между двумя станциями метро Москвы перекрыли из-за ливня

Движение от «Кунцевской» до «Багратионовской» станции метро Москвы перекрыли
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве из-за сильных дождей перекрыли движение поездов между двумя станциями Филевской линии метро. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Поезда временно перестали ходить от станции «Кунцевская» до станции «Багратионовская» голубой ветки метро. В ведомстве уточнили, что мера была принята для обеспечения безопасности во время обильных осадков.

В понедельник, 21 июля, в Москве приостановили движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Движение приостанавливали от станции «Октябрьская» до станции «Беляево» оранжевой ветки. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Изначально интервалы движения поездов временно увеличили для проверки инфраструктуры на линии.

В прошлый понедельник, 14 июля, на Замоскворецкой линии московского метро приостановили движение от станции «Белорусская» до станции «Театральная». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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