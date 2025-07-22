Движение между двумя станциями метро Москвы перекрыли из-за ливня

Движение от «Кунцевской» до «Багратионовской» станции метро Москвы перекрыли

В Москве из-за сильных дождей перекрыли движение поездов между двумя станциями Филевской линии метро. Об этом сообщает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Поезда временно перестали ходить от станции «Кунцевская» до станции «Багратионовская» голубой ветки метро. В ведомстве уточнили, что мера была принята для обеспечения безопасности во время обильных осадков.

В понедельник, 21 июля, в Москве приостановили движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Движение приостанавливали от станции «Октябрьская» до станции «Беляево» оранжевой ветки. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Изначально интервалы движения поездов временно увеличили для проверки инфраструктуры на линии.

В прошлый понедельник, 14 июля, на Замоскворецкой линии московского метро приостановили движение от станции «Белорусская» до станции «Театральная». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.