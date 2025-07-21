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09:47, 21 июля 2025Экономика

В Москве приостановили движение по части оранжевой ветки метро

В Москве приостановили движение на южном участке Калужско-Рижской линии метро
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве приостановили движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Движения нет от станции «Октябрьская» до станции «Беляево» оранжевой ветки, рассказали в ведомстве. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, уточнили в Дептрансе. Изначально интервалы движения поездов временно увеличили для проверки инфраструктуры на линии.

В прошлый понедельник, 14 июля, на Замоскворецкой линии московского метро приостановили движение от «Белорусской» до «Театральной». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого в Дептрансе сообщали, что на центральном участке линии метро увеличены интервалы движения из-за человека на путях.

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