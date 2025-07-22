Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:06, 22 июля 2025Силовые структуры

Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве на 49 миллионов

Обвиняемому в мошенничестве на 49 млн замминистра обороны продлили арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, по решению суда продлили арест на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Булгаков останется в СИЗО до 25 октября. Под стражей также находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

Уголовное дело связано с заключением контрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге. По данным следствия, Булгаков привлек к исполнению договора компанию, которая значительно завысила стоимость работ. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.

16 июля суд арестовал имущество дочери бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В редакцию издания Baza пришли с обысками. Журналисты в офисе перестали выходить на связь, главного редактора не могут найти

    Шура назвал лучший город на Земле

    Володин сообщил о смерти депутата Госдумы

    Власти рассказали о вопиющем случае надругательства мигрантов над российским ребенком

    Лавров пригрозил ЕС отпором в случае продолжение Украиной терактов

    Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

    Российские синхронистки остались без золота чемпионата мира в группе

    Лавров заявил об «остервенении» Европы

    В Сумах прогремел взрыв

    Пакеты обошлись россиянам во внушительную сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости