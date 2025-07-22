Экс-замминистра обороны Булгакову продлили арест по делу о мошенничестве на 49 миллионов

Обвиняемому в мошенничестве на 49 млн замминистра обороны продлили арест

Бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову, обвиняемому в мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей, по решению суда продлили арест на три месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Булгаков останется в СИЗО до 25 октября. Под стражей также находятся гендиректор ООО «Нева-Балт СПб» Герман Яковлев и военный пенсионер Геннадий Селезнев.

Уголовное дело связано с заключением контрактов на установку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Петербурге. По данным следствия, Булгаков привлек к исполнению договора компанию, которая значительно завысила стоимость работ. Ущерб составил около 50 миллионов рублей.

16 июля суд арестовал имущество дочери бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.