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17:20, 22 июля 2025Мир

МИД Франции обвинили в безумии

Филиппо: Действия главы МИД Франции Барро — чистое безумие
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Yves Herman / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что МИД Франции демонстрирует признаки «чистого сумасшествия», продолжая настаивать на новых антироссийских санкциях. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Министр иностранных дел [президента Франции Эммануэля] Макрона Жан-Ноэль Барро объявил, что "хочет истощить российскую экономику"... с "19-м пакетом санкций", хотя ЕС только недавно, в пятницу, объявил о 18-м!» — говорится в публикации.

Он добавил, что такие действия со стороны главы внешнеполитического ведомства — признак «чистого безумия», поскольку это повторение одного и того же в надежде на иной результат.

Филиппо также полагает, что за санкционной политикой скрывается стремление «евромакронистов» спровоцировать войну, чтобы под предлогом внешней угрозы ограничить свободы граждан, подавить протесты и удержаться у власти.

Ранее глава МИД Франции Барро заявил, что Европейский союз (ЕС) начал работу над 19-м пакетом экономических санкций против России. «Я уже попросил свои команды подготовить новый, еще более жесткий пакет санкций, чтобы заставить [Россию] сделать это», — сказал дипломат.

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