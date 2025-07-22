Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

Лавров: Угрозы Германии в сторону России вызывают тревогу у нормального человека

Угрозы Германии в сторону России вызывают тревогу у нормального человека. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят (...) это, наверно, для любого нормального, подчеркну — нормального человека — посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном», — сказал он.

По совам главы российского внешнеполитического ведомства, к таким угрозам относятся, например, заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности страны к борьбе с российскими солдатами или слова руководителей НАТО о том, что они превентивно раздавят Калининградскую область.

Ранее Лавров похвалил президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что разумный подход американского лидера и его готовность к диалогу с Россией не останутся без внимания в странах Европы.

