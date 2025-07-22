Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 22 июля 2025Мир

Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

Лавров: Угрозы Германии в сторону России вызывают тревогу у нормального человека
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Угрозы Германии в сторону России вызывают тревогу у нормального человека. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Любые поползновения, которыми сейчас нам грозят (...) это, наверно, для любого нормального, подчеркну — нормального человека — посылает очень тревожный сигнал о том, какие планы варятся в Брюсселе, в Берлине, да и в Париже с Лондоном», — сказал он.

По совам главы российского внешнеполитического ведомства, к таким угрозам относятся, например, заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о готовности страны к борьбе с российскими солдатами или слова руководителей НАТО о том, что они превентивно раздавят Калининградскую область.

Ранее Лавров похвалил президента США Дональда Трампа. Он выразил надежду, что разумный подход американского лидера и его готовность к диалогу с Россией не останутся без внимания в странах Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В редакцию издания Baza пришли с обысками. Журналисты в офисе перестали выходить на связь, главного редактора не могут найти

    Общая стоимость акций производителя Labubu превысила капитализацию «Газпрома»

    В российском регионе главу группировки лжебанкиров обнаружили без признаков жизни

    В России назвали последствия размещение ядерных бомб США в Великобритании

    Шура назвал лучший город на Земле

    Володин сообщил о смерти депутата Госдумы

    Власти рассказали о вопиющем случае надругательства мигрантов над российским ребенком

    Лавров пригрозил ЕС отпором в случае продолжения Украиной терактов

    Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

    Российские синхронистки остались без золота чемпионата мира в группе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости