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16:31, 22 июля 2025Мир

Мерц установил новый антирекорд

Forsa: Более 60 процентов немцев недовольны работой канцлера ФРГ Мерца
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Более 60 процентов граждан Германии недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что является самым высоким показателем с момента вступления политика в должность. Об антирекорде канцлера свидетельствуют данные опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL.

«Недовольство работой канцлера среди населения в процентном соотношении выросло на четыре пункта по сравнению с предыдущей неделей и составляет уже 64 процента. Это новый максимальный показатель с момента вступления Мерца в должность», — передает телеканал n-tv.

Согласно результатам опроса, только 34 процента респондентов удовлетворены работой политика. Также отмечается, что особенно сильно недовольны Мерцем немцы, живущие на востоке Германии — их число составляет 74 процента. В западной части страны уровень недовольства составляет 62 процента.

Опрос был проведен институтом Forsa с 15 по 18 июля, его участниками стали 2003 человека, а статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.

20 июля сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что жители Германии не понимают, почему правительство Мерца дарит Украине миллиарды евро налогоплательщиков, но при этом на нужды собственных граждан не находит средств. Она указала на то, что теперь кабмин хочет закупить ракеты Patriot у США за пять миллиардов евро для Киева.

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