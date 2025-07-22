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15:05, 22 июля 2025Экономика

Москвичам назвали самые жаркие дни на неделе

Синоптик Ильин: Самыми жаркими днями в столице станут 25 и 26 июля
Мария Черкасова

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Самыми жаркими днями в столице на текущей неделе станут пятница и суббота, 25 и 26 июля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В эти дни воздух прогреется до 27–29 градусов тепла. В Подмосковье может быть еще теплее — температура повысится до плюс 30-31 градусов. Осадков не ожидается в субботу и воскресенье, 26-27 июля. Однако в последний день недели небо снова затянет облаками. По ночам ожидается плюс 14–19 градусов, в субботу температура может опуститься до плюс 11–16 градусов.

Жаркая погода может вернуться в конце июля — столбики термометров в эти дни имеют шанс подняться выше плюс 30 градусов.

Ранее жителей столицы предупредили о дожде с грозой во вторник, 22 июля. Непогода будет сопровождаться ветром скоростью до 15 метров в секунду.

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