Москвичам назвали самые жаркие дни на неделе

Синоптик Ильин: Самыми жаркими днями в столице станут 25 и 26 июля

Самыми жаркими днями в столице на текущей неделе станут пятница и суббота, 25 и 26 июля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В эти дни воздух прогреется до 27–29 градусов тепла. В Подмосковье может быть еще теплее — температура повысится до плюс 30-31 градусов. Осадков не ожидается в субботу и воскресенье, 26-27 июля. Однако в последний день недели небо снова затянет облаками. По ночам ожидается плюс 14–19 градусов, в субботу температура может опуститься до плюс 11–16 градусов.

Жаркая погода может вернуться в конце июля — столбики термометров в эти дни имеют шанс подняться выше плюс 30 градусов.

Ранее жителей столицы предупредили о дожде с грозой во вторник, 22 июля. Непогода будет сопровождаться ветром скоростью до 15 метров в секунду.