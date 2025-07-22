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14:14, 22 июля 2025Экономика

Названа цена самого дешевого нового жилья в Сочи

ОНИКС-Недвижимость: Самое дешевое новое жилье в Сочи стоит 8,4 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Самая дешевая квартира в Сочи со сдачей в 2025 году продается за 8,4 миллиона рублей. Стоимость наиболее доступного жилья в российском городе-курорте назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести студию площадью 24 квадрата. Жилье находится на первом этаже жилого здания в Адлерском районе.

Чуть дороже обойдется однокомнатная квартира — стоимость самого дешевого лота в этой категории составляет 10,8 миллиона рублей. За эту сумму покупатель получит объект в 30 квадратов на втором этаже дома в том же районе. Стоимость наиболее доступной двухкомнатной квартиры составляет 15 миллионов рублей. Площадь лота достигает 42 квадратов, он располагается на третьем этаже в здании в Адлерском районе.

Ранее россиянам назвали регионы с самым доступным жильем. Такими локациями оказались Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

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