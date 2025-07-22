Названо неожиданное последствие перепалки Трампа с Зеленским

NYT: Трамп склонил Зеленского к переговорам с РФ, устроив перепалку в Белом доме

Перепалка, которая произошла в феврале в Белом доме между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским привела к тому, что второй согласился на переговоры с Россией. Такое мнение выразил американский историк Стивен Вертхайм в своей статье для The New York Times (NYT).

«Комментаторы содрогнулись, когда администрация Трампа заявила, что Украина не вернет себе всю свою территорию и не вступит в НАТО, что было уступками России. Даже перепалка Трампа в Овальном кабинете с Зеленским, какой бы неприятной она ни была, послужила своей цели: она помогла убедить Зеленского не требовать серьезных гарантий безопасности от США и склонить его к переговорам о прекращении огня с Россией», — отметил эксперт.

Вертхайм допустил, что в будущем Трампу придется выбирать между двумя вариантами: либо продолжать поддерживать Украину, представлять ей разведданные, либо же полностью «уйти» из конфликта. По мнению историка, второй сценарий «создаст серьезную угрозу для Киева».

Ранее экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США ищет пути выхода из конфликта на Украине. По его словам, глава государства хочет отойти от этой ситуации как в дипломатическом, так и в военном плане, несмотря на согласие предоставить Киеву новые вооружения.