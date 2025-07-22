Экс-советник Трампа заявил о поиске президентом США путей выхода из конфликта на Украине

Болтон заявил, что Трамп ищет пути выхода из конфликта на Украине

Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal (WSJ) заявил о том, что глава Белого дома ищет пути выхода из конфликта на Украине.

По его словам, политик хочет отойти от этой ситуации как в дипломатическом, так и в военном плане, несмотря на согласие предоставить Киеву новые вооружения.

«Он удовлетворил срочные просьбы о помощи со стороны оказавшихся в затруднительном положении защитников Украины, но избежал долгосрочных обязательств», — отметил Болтон.

Ранее экс-советник выразил мнение, что что решение Трампа по поставкам Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые будут финансировать европейские союзники, не означает, что он встал на сторону Киева. По его мнению, последние заявления президента США не являются поворотным моментом в его политике по Украине.