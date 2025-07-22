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15:52, 22 июля 2025Экономика

Одобрено повышение госпошлин за выдачу водительских удостоверений

Дума одобрила повышение госпошлин за выдачу водительских удостоверений и номеров
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях повышение с 1 сентября госпошлин в сфере транспорта. Необходимость изменений власти объяснили в том числе стремлением актуализировать тарифы, не менявшиеся с 2014 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Правительственный законопроект, в частности, предусматривает повышение пошлины за выдачу национального водительского удостоверения (пластиковой карты — с 2 до 4 тысяч рублей и удостоверения нового поколения — с 3 до 6 тысяч рублей), государственных регистрационных знаков на автомобили (с 2 до 3 тысяч), а также международного водительского удостоверения (с 1,6 до 3,2 тысячи рублей) и оформление свидетельства о соответствии конструкции автомобиля требованиям безопасности (с 1,5 до 4,5 тысячи рублей).

Вырастет и стоимость ряда других связанных с машинами пошлин. Также начнет взиматься пошлина 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО (Единая автоматизированная информационная система технического осмотра) при оформлении диагностической карты транспортного средства. В настоящее время такая услуга оказывается бесплатно.

Первое чтение документ прошел 15 июля. Как указывает агентство, согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, объем ожидаемых дополнительных доходов в федеральный бюджет по линии Госавтоинспекции от его принятия составит около 28,25 миллиарда рублей.

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