Освобождавшие населенный пункт с мирными жителями бойцы СВО раскрыли подробности боев

Минобороны: Мотострелки ВС РФ взяли населенный пункт Николаевка в ДНР

Мотострелки из 5-й мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко Вооруженных сил России (ВС РФ) взяли населенный пункт Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР). Освобождавшие территории бойцы рассказали подробности боев, их слова публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

Заместитель командира батальона Владислав Разиков описал бои за поселок фразой «это не легкая прогулка». По его словам, занятие территорий осложнялось тем, что в поселке находились мирные жители. Узнать об этом удалось благодаря проведенной аэроразведке. Среди мирного населения — в основном, женщины в возрасте и пожилые мужчины.

«Мы понимали, где находятся люди. Хотя когда была поставлена задача зайти и зачистить, мы были в шоке, увидев там "гуляющих людей". Ну, как сказать гуляли? Они выбегали, потому что у них где-то козы оставались, куры, другая живность, кто-то за водой выходил», — отметил Разиков.

Он добавил, что когда российские бойцы шли от дома к дому, зачищая улицу, приходилось быть очень осторожными. «Не кинешь же гранату в дом с мирными жителями. Приходилось работать FPV-расчетами и заходить в дома непосредственно к противнику», — сказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов, среди которых была Николаевка в ДНР.