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12:52, 22 июля 2025Бывший СССР

Песков высказался о сроках урегулирования конфликта на Украине

Песков назвал невозможной оценку сроков урегулирования конфликта на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Оценка потенциальных сроков урегулирования конфликта на Украине является невозможной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки [выхода на договоренности об урегулировании]. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России раскрыл ожидания Кремля по срокам переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает провести встречу в течение недели.

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