Песков высказался о сроках урегулирования конфликта на Украине

Оценка потенциальных сроков урегулирования конфликта на Украине является невозможной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки [выхода на договоренности об урегулировании]. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России раскрыл ожидания Кремля по срокам переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает провести встречу в течение недели.