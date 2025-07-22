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12:50, 22 июля 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали об ожидаемых сроках переговоров с Украиной

Песков: Мы рассчитываем, что переговоры с Украиной будут на этой неделе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

В Кремле рассчитывают, что новый раунд переговоров с Украиной пройдет на этой неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Надеемся, что [переговоры] состоятся на этой неделе. Как только будем готовы, сообщим о сроках», — сказал он.

Ранее стало известно, что третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля.

До этого Песков заявил, что Москва и Киев обменяются проектами меморандумов по урегулированию конфликта на Украине. «Есть наш проект меморандума. Есть проект меморандума, который передан украинской стороной. Предстоит обмен мнениями и, собственно, переговоры по этим двум проектам», — сказал он.

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