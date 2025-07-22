Песков заявил о ядерной угрозе России со стороны Запада

Песков: Россия видит линию Запада на ядерную эскалацию

Россия видит линию западных стран на эскалацию, в том числе в вопросе ядерной угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим линию Запада на эскалацию напряженности, милитаризацию, в том числе и ядерную. Российские соответствующие ведомства отслеживают ситуацию в этой области, а также формулируют задачи для обеспечения безопасности нашей страны на фоне происходящего», — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков выразил сомнение, что на сегодняшний день возможно проведение саммита лидеров стран «ядерной пятерки» (Россия, Китай, США, Великобритания и Франция — прим. «Ленты.ру»).

Ранее группа демократов в Сенате США призвала к началу переговоров с Россией, Китаем и другими ядерными державами по отказу от увеличения арсеналов ядерного оружия. Авторы резолюции выступают с инициативой полного отказа от доктрины первого удара и политики запуска по предупреждению, а также прекращения производства боеголовок.