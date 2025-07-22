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13:27, 22 июля 2025Мир

Польских депутатов захотели проверить на трезвость

В сейме Польши подготовили законопроект о проверке депутатов на трезвость
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В сейме Польше подготовили законопроект о проверке польских депутатов на трезвость прямо во время заседаний парламента. Об этом сообщил спикер сейма Шимон Холовн, его цитирует РИА Новости.

«Я подготовил проект, касающийся возможности проверки депутатов алкоматом (...) во время заседания», — сказал парламентарий.

Холовн подчеркнул, что подозревает коллег в том, что они постоянно находятся в состоянии подпития.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий в прямом эфире во время дебатов запихнул под губу снюс, пока выступает его соперник.

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