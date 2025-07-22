Польских депутатов захотели проверить на трезвость

В сейме Польши подготовили законопроект о проверке депутатов на трезвость

В сейме Польше подготовили законопроект о проверке польских депутатов на трезвость прямо во время заседаний парламента. Об этом сообщил спикер сейма Шимон Холовн, его цитирует РИА Новости.

«Я подготовил проект, касающийся возможности проверки депутатов алкоматом (...) во время заседания», — сказал парламентарий.

Холовн подчеркнул, что подозревает коллег в том, что они постоянно находятся в состоянии подпития.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий в прямом эфире во время дебатов запихнул под губу снюс, пока выступает его соперник.