Президент Ирана заявил о готовности вести диалог с оппозицией

Президент Ирана Пезешкиан заявил о готовности вести диалог с оппозицией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности иранского правительства к диалогу с оппозиционно настроенными силами. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы даже готовы вести диалог с оппозицией на основе равноправия, потому что решение проблем страны требует диалога, а не конфронтации», — отметил он.

Пезешкиан добавил, что правительство страны готово к конструктивному диалогу, поскольку оно унаследовало множество проблем, в частности, с нехваткой воды.

В январе спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выступил на мероприятии иранской оппозиции, где заявил о необходимости оказать максимальное военное, экономическое и дипломатическое давление на Иран для демократизации страны.