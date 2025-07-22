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16:35, 22 июля 2025Мир

Президент Ирана заявил о готовности вести диалог с оппозицией

Президент Ирана Пезешкиан заявил о готовности вести диалог с оппозицией
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Iran's Presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Handout via Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности иранского правительства к диалогу с оппозиционно настроенными силами. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня мы даже готовы вести диалог с оппозицией на основе равноправия, потому что решение проблем страны требует диалога, а не конфронтации», — отметил он.

Пезешкиан добавил, что правительство страны готово к конструктивному диалогу, поскольку оно унаследовало множество проблем, в частности, с нехваткой воды.

В январе спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог выступил на мероприятии иранской оппозиции, где заявил о необходимости оказать максимальное военное, экономическое и дипломатическое давление на Иран для демократизации страны.

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