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22:37, 11 января 2025Мир

Спецпосланник Трампа по Украине приехал в Париж после переноса визита в Киев

Спецпосланник Трампа Келлог приехал в Париж, хотя ранее отложил визит в Киев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, отложивший визит в Киев и другие европейские столицы до инаугурации политика, приехал в Париж. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Келлог выступил на мероприятии иранской оппозиции и заявил о необходимости оказать максимальное давление на Иран для демократизации страны. Он подчеркнул, что давление должно быть военным, экономическим и дипломатическим.

При этом, как отмечает Reuters, неизвестно, намерен ли спецпосланник обсудить ситуацию на Украине с французскими чиновниками в ходе визита.

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил, что поездка Келлога в Киев была перенесена по юридическим причинам. Он добавил, что визит спецпосланника продолжает готовиться и состоится уже после инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.

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