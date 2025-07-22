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18:35, 22 июля 2025Силовые структуры

Путин отметил принципиальность скончавшейся главы Верховного суда Подносовой

Путин выразил соболезнования семье умершей главы Верховного суда РФ Подносовой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования мужу и сыну умершей главы Верховного суда Ирине Подносовой. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал Ирину Подносовой профессионалом высшего качества, отметив ее принципиальность и порядочность. Президент напомнил, что председатель всегда трудилась с полной отдачей и была примером ответственного, отношения к избранному делу.

«На своем посту она твердо и последовательно отстаивала верховенство Закона, честно служила Отечеству и нашему народу», - заявил Владимир Путин.

Причиной смерти председателя Верховного суда Российской Федерации Ирины Подносовой стало онкологическое заболевание.

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