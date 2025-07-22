Путин отметил принципиальность скончавшейся главы Верховного суда Подносовой

Путин выразил соболезнования семье умершей главы Верховного суда РФ Подносовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования мужу и сыну умершей главы Верховного суда Ирине Подносовой. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин назвал Ирину Подносовой профессионалом высшего качества, отметив ее принципиальность и порядочность. Президент напомнил, что председатель всегда трудилась с полной отдачей и была примером ответственного, отношения к избранному делу.

«На своем посту она твердо и последовательно отстаивала верховенство Закона, честно служила Отечеству и нашему народу», - заявил Владимир Путин.

Причиной смерти председателя Верховного суда Российской Федерации Ирины Подносовой стало онкологическое заболевание.