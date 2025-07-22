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10:55, 22 июля 2025Силовые структуры

Пьяные иностранные туристы станцевали у Большого дома и поплатились

В Петербурге задержали иностранцев, станцевавших у здания УФСБ на Литейном
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге задержаны пьяные иностранные туристы, которые станцевали у Большого дома на Литейном проспекте — здания управления ФСБ России. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, дежурный управления ФСБ позвонил в полицию и рассказал, что его коллеги задержали двух мужчин, фотографировавших фасад здания, которые после стали вести себя агрессивно. Приехавшие на место оперативники доставили в отдел 20-летнего петербуржца, двух молодых граждан США и одного израильтянина. Выяснилось, что все четверо танцевали у Большого дома. Они рассказали, что решили станцевать у управления ФСБ по пути из Большой хоральной синагоги.

В отношении них составлены протоколы о мелком хулиганстве. Их поместили в камеру.

Ранее сообщалось, что Пермский краевой суд вынес приговор в отношении фотографа Григория Скворцова, обвиняемого в государственной измене. Он осужден на 16 лет за передачу книги про советские бункеры.

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