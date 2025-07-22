Россияне массово полюбили суздальский «Бернинг мэн»

Рекордное количество россиян посетили «Праздник Огурца» в Суздале

На «Праздник Огурца» в Суздале в этом году приехали рекордные 35 тысяч человек. По данным «Российской газеты», все билеты на фестиваль были разобраны, и некоторые желающие даже не смогли попасть на мероприятие из-за временно вводимых ограничений на количество посетителей.

Гости фестиваля смогли полакомиться различными блюдами из этого овоща, в том числе вареньем, пирогами, шоколадом с огурцом и даже мороженым, за которым в течение дня стояла самая длинная очередь.

Отмечается, что в Суздаль на «Праздник Огурца» приехали люди из разных регионов страны — праздник перестал быть городским, а в соцсетях ему уже даже дали название русский «Бернинг мэн».

Гости праздника удивили костюмами — многие нарядились в одежду зеленого цвета и в вещи с изображением огурца. Лучшие наряды организаторы отметили призами.

Ранее были раскрыты подробности проведения в Суздале ежегодного «Праздника Огурца».