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13:08, 22 июля 2025Моя страна

Россияне массово полюбили суздальский «Бернинг мэн»

Рекордное количество россиян посетили «Праздник Огурца» в Суздале
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

На «Праздник Огурца» в Суздале в этом году приехали рекордные 35 тысяч человек. По данным «Российской газеты», все билеты на фестиваль были разобраны, и некоторые желающие даже не смогли попасть на мероприятие из-за временно вводимых ограничений на количество посетителей.

Гости фестиваля смогли полакомиться различными блюдами из этого овоща, в том числе вареньем, пирогами, шоколадом с огурцом и даже мороженым, за которым в течение дня стояла самая длинная очередь.

Отмечается, что в Суздаль на «Праздник Огурца» приехали люди из разных регионов страны — праздник перестал быть городским, а в соцсетях ему уже даже дали название русский «Бернинг мэн».

Гости праздника удивили костюмами — многие нарядились в одежду зеленого цвета и в вещи с изображением огурца. Лучшие наряды организаторы отметили призами.

Ранее были раскрыты подробности проведения в Суздале ежегодного «Праздника Огурца».

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