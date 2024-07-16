Русский «Бернинг мэн». Как День огурца в Суздале стал главным событием лета и почему все зумеры хотят туда попасть?

В июле одним из самых ожидаемых событий для пользователей Рунета стал День огурца в Суздале. В 2024 году праздником заинтересовались зумеры, то есть люди, родившиеся с конца 1990-х по 2012 год. Они активно выбирали наряды для фестиваля, делали с ними мемы и завидовали тем, кому удалось попасть в этот день в Суздаль. О том, что это за праздник и чем он покорил молодых людей, рассказывает «Лента.ру».

«Флексили бы там до ночи»

«Мне так нужно попасть на праздник огурца в Суздаль», «Хочу на праздник огурца», «Кто бы отвез на этот праздник огурца», — такие сообщения заполонили соцсеть X (бывшая Twitter) в конце июня — начале июля

Некоторые пользователи начали подготовку к празднику с выбора тематического наряда. Например, одна пользовательница под ником grvyrdgirl опубликовала фотографию, на которой молодой человек держит в руках зеленый топ с пайетками. «Выбрали масику (спокойный, заботливый мужчина — прим. «Ленты.ру») наряд на День огурца на следующий год», — подписала она снимок. Другая пользовательница попросила помочь ей выбрать футболку с ироничным принтом из четырех вариантов. На одной из них, например, изображен огурец с надписью «Помидор».

Скриншот: @g_o_n_z_o

Позднее в сети опубликовали и фотографии с фестиваля. Так, зумеры похвастались, что им удалось сфотографироваться с победительницей конкурса на самый длинный огурец. «Ползу домой в электричке и вспоминаю, как прекрасно прошел День огурца в Суздале. Очень понравилось! Если бы не дикая жара, флексили (веселились — прим. «Ленты.ру») бы там до ночи», — описала свои впечатления от мероприятия еще одна посетительница.

Получается, санкции и вынужденное импортозамещение работают, раз праздник огурца в Суздале вдруг оказался в тренде в этом году пользователь соцсети X (бывшая Twitter) под ником frigstiff

«Русский Вудсток»

День огурца (другое название — Международный праздник огурца) — фестиваль, который с 2001 года проводится в Суздале Владимирской области в честь урожая огурцов. Мероприятие ежегодно собирает тысячи туристов со всей России. Фестиваль традиционно проходит во вторую или третью субботу июля. В этому году праздник пришелся на 13 июля.

Посетителям мероприятия предлагают попробовать необычные блюда с этим овощем, например, жареные огурцы, пироги с огурцами, варенье из огурцов и другие. Также туристы могут купить сувениры, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, покататься на аттракционах и послушать выступления российских музыкальных коллективов. В конце дня в небо запускают зеленые воздушные шары, к которым привязывают игрушечные огурцы.

День огурца в Суздале Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Этот праздник стал популярен в сети благодаря блогеру Илье Мэддисону (настоящая фамилия — Давыдов), который в 2019 году съездил на суздальский фестиваль и снял об этом видео. В ролике он в шутку назвал День огурца «русским Вудстоком». «Вообще прикольный был праздник. Сюда бы приехать, когда поменьше народу, потому что очень много туристов. Думаю, я как-нибудь так и поступлю. Рекомендую», — отмечал блогер.

«Праздник огурца был расфоршен (распиарен — прим. «Ленты.ру») ровно одним человеком, и мы все готовы прямо говорить о том, что этим человеком был Мэддисон», «Круто все-таки, что Мэддисон популяризировал праздник огурца в Суздале», — писали пользователи X

«Лютая провинциальная кринжатина»

Также зумеры в шутку стыдили тех, кому не нравится мероприятие, и называли его лучшим праздником. Пользовательница с ником silrdt, рассуждая о том, почему она хочет посетить этот фестиваль, заявила, что День огурца сочетает в себе «вайб, флекс и рэп».

Сегодня в Суздале великий мемный праздник огурца, он же День огурца. А у меня штук пять-шесть человек в ленте постят с него сегодня фотки. А я завидую пользовательница соцсети X (бывшая Twitter) под ником BadAngryPanda

Тем, кому посчастливилось попасть на огуречный праздник, позавидовал и известный блогер. «Опять я ******* [пропустил] День огурца в Суздале», — сетовал блогер и музыкант Александр Конь.

День огурца в Суздале Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Однако многие признают, что ажиотаж вокруг праздника скорее ироничный, чем искренний. «Друзья, я буду объективен. Хоть сам родом из Владимира, я уверяю вас: Суздаль переоценен, а на праздник огурца люди едут тупо из-за моды (возникшей скорее иронично)», — выразил мнение пользователь X под ником knrust. Некоторые и вовсе утверждают, что День огурца лишен очарования:

Праздник огурца — это постирония, доведенная до максимума. Никто в целом туда не едет, потому что так любит огурцы. У людей четкая цель туда ехать, [чтобы] опуститься до уровня селюков, потому что сам праздник и все происходящее вокруг — это лютая провинциальная кринжатина пользователь соцсети X (бывшая Twitter) под ником Metalik

«Таю надежду, что хедлайнером будет Надежда Кадышева»

Массовую заинтересованность этим фестивалем можно связать с общим желанием зумеров вернуть в моду явления прошлого. Представители поколения Z играют в тетрис, покупают кассеты, достают из шкафов родителей одежду, которую те носили в 1990-х. Помимо этого, молодежь ностальгирует по старым телешоу, мессенджеру ICQ, интернет-форумам и другим вещам, которые ассоциируются у них с детством.

Например, недавно в соцсетях стала хитом песня народной артистки России Надежды Кадышевой «Плывет веночек». На фестивале VK Fest 2024, прошедшем 13 июля в Москве, десятки молодых людей подпевали солистке ансамбля «Золотое кольцо», когда она исполняла эту композицию. Также молодые люди слушают песни группы «Руки Вверх», экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова и даже музыканта Александра Розенбаума.

Певица Надежда Кадышева Фото: Станислав Жданов / РИА Новости

Я еду на День огурца, не зная, что меня там ждет, но тая надежду, что хедлайнером будет Надежда Кадышева пользовательница соцсети X (бывшая Twitter) под ником piypiy32

Обращение к прошлому является для зумеров одним из способов заигрывания с материальным миром, считает доктор социологических наук, профессор департамента социологии НИУ ВШЭ и специалист по социальной памяти и ностальгии Роман Абрамов. По его словам, молодые люди используют старые вещи и слушают музыку, которая была популярна у их родителей, для того чтобы приостановить «быстрый и бесконечный поток товаров и информации».