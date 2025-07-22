Россияне вышли на прогулку и нашли ракушку с сюрпризом

Жители Владивостока вышли прогуляться и обнаружили крупную жемчужину. Об этом сообщает Amur Mash.
Супруги гуляли по берегу в районе бухты Патрокл и собирали моллюсков. В одном из них нашли сюрприз — крупную жемчужину.
Ранее сообщалось, что в Салаватском районе Башкирии открыли новый природный минерал. Находке дали название Янгантаутит. Как рассказала научный руководитель геопарка «Янган-Тау» Лариса Белан, в состав нового минерала, который обнаружил ученый из Москвы Валерий Неронов, входят алюминий, кислород и стронций.