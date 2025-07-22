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11:20, 22 июля 2025Моя страна

Россияне вышли на прогулку и нашли ракушку с сюрпризом

Жители Владивостока нашли ракушку с крупной жемчужиной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Жители Владивостока вышли прогуляться и обнаружили крупную жемчужину. Об этом сообщает Amur Mash.

Супруги гуляли по берегу в районе бухты Патрокл и собирали моллюсков. В одном из них нашли сюрприз — крупную жемчужину.

Ранее сообщалось, что в Салаватском районе Башкирии открыли новый природный минерал. Находке дали название Янгантаутит. Как рассказала научный руководитель геопарка «Янган-Тау» Лариса Белан, в состав нового минерала, который обнаружил ученый из Москвы Валерий Неронов, входят алюминий, кислород и стронций.

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