В российском регионе нашли Янгантаутит

Новый природный минерал нашли в Башкирии

В Салаватском районе Башкирии открыли новый природный минерал. Об этом сообщает газета «На земле Салавата».

Находке дали название Янгантаутит. Как рассказала научный руководитель геопарка «Янган-Тау» Лариса Белан, в состав нового минерала, который обнаружил ученый из Москвы Валерий Неронов, входят алюминий, кислород и стронций.

По мнению специалистов, аналогов найденному камню нет, однако открытие нуждается в подтверждении.

Ранее сообщалось, что ученые Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-Авивского университета обнаружили крупнейшее в Южном Леванте месторождение пещерного жемчуга, при этом некоторые жемчужины содержат археологические артефакты, став первыми в мире спелеотемами, включающими созданные человеком предметы.