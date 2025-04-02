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19:47, 2 апреля 2025Моя страна

В российском регионе нашли Янгантаутит

Новый природный минерал нашли в Башкирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anastasia Zlobina / Wikipedia

В Салаватском районе Башкирии открыли новый природный минерал. Об этом сообщает газета «На земле Салавата».

Находке дали название Янгантаутит. Как рассказала научный руководитель геопарка «Янган-Тау» Лариса Белан, в состав нового минерала, который обнаружил ученый из Москвы Валерий Неронов, входят алюминий, кислород и стронций.

По мнению специалистов, аналогов найденному камню нет, однако открытие нуждается в подтверждении.

Ранее сообщалось, что ученые Еврейского университета в Иерусалиме и Тель-Авивского университета обнаружили крупнейшее в Южном Леванте месторождение пещерного жемчуга, при этом некоторые жемчужины содержат археологические артефакты, став первыми в мире спелеотемами, включающими созданные человеком предметы.

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