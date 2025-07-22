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18:39, 22 июля 2025Силовые структуры

Россиянка продавала иностранцам реактивы для оружия массового поражения

В Уфе осудят женщину за экспорт реактивов для оружия массового поражения
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Уфе осудят женщину, продававшую за границу реактивы для оружия массового поражения. Об этом сообщает РИА Новости.

Она обвиняется по статье 189 («Незаконный экспорт из РФ или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ или услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ завершили расследование дела против местной жительницы, которая продавала иностранному юридическому лицу химические вещества, которые могли быть использованы при производстве оружия массового поражения.

УФСБ России с Башкортостанской таможней выявили и пресекли ее деятельность. Для реализации реагентов она создала и возглавила юридическое лицо по оптово-розничной продаже химических веществ и другой продукции. С 2022 по 2023 годы по заключенным договорам занималась поставкой реактивов и лабораторной посуды за границу. При этом утверждается, что она знала, что данные товары могут быть использованы при производстве оружия и требуют получения специальной лицензии на вывоз.

С целью скрыть поставки женщина вносила ложную информацию в таможенные и коммерческие документы, указывая вещества, на которые не распространяется закон об экспортном контроле.

Она полностью признала свою вину. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что пытавшимся продать оборудование для создания оружия массового поражения вынесли приговор.

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