Российские звезды сыграли в падел и поделились секретами отдыха

Бузова, Боня и Валерия посетили Super Country Club

Российские знаменитости в прошедшие выходные сыграли в падел на площадке Super Country Club и поделились секретами отдыха. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Организатором Super Country Club стала команда издания о звездах Super. Его резиденты — Ольга Бузова, Валерия и Иосиф Пригожин, Элджей, Виктория Боня, Мария Погребняк и другие — провели выходные в атмосфере элитного загородного клуба.

Так, Бузова рассказала, что прошла через личную трансформацию и стала более стрессоустойчивой. «Раньше я нервничала, решала проблему на эмоциях, но сейчас я стала относиться ко всему спокойнее. Это приятное взросление, любовь к миру и себе. Я не хочу срываться и повышать голос. Не хочу портить атмосферу на эмоциях и стрессе. Зачем переживать, если можно не переживать?» — отметила певица.

Певица Валерия, в свою очередь, поделилась, что не имеет загородного дома, поэтому вместе с супругом — продюсером Иосифом Пригожиным выбирается на природу к друзьям. «У нас есть любимая настольная игра "Скрэббл". Я всех детей приобщила, родственников, друзей. Если мы едем в гости, то дарим игру, проводим для всех обучающую партию, и люди пропадают», — призналась артистка.

Блогеры Аня Ищук и Димас Блог, воспитывающие двоих сыновей, рассказали, что по воскресеньям не пользуются смартфонами. «Этот день мы проводим с семьей. Никакого монтажа, публикаций и работы. В будущем будем вводить новые правила, чтобы и дети их соблюдали», — отметил Димас Блог.

Телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что в детстве ей делать было нечего. «Мы ходили в больницу, лазили по подвалам, проходили в морг, в отделения, заглядывали, кого привезли», — сказала она.

Всего за два дня фестиваля Super Country Club посетили 70 звезд. Главной активностью площадки стал падел-теннис — самый модный вид спорта сезона.