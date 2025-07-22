Российский блогер пойдет под суд за фейки об армии

Блогер Арслан Мирзаев, известный как Али Чаринский, который проживает за пределами страны, будет предстанет перед судом по обвинениям в распространении фейков о российской армии и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, передает РИА Новости.
«Он обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении.
Согласно данным следствия, Мирзаев публиковал в интернете материалы, в которых содержались явно ложные сведения о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в Мариуполе и Буче Киевской области.
Кроме того, обвиняемый распространял материалы, в которых высказывались мнения о правильности и необходимости поддержки и подражания идеологии и практике терроризма, а также направленные на формирование убежденности в привлекательности терроризма.
Ранее в июле суд в Москве суд заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России) за распространение фейков о Российской армии. Адвокат обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.