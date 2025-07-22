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01:08, 22 июля 2025Силовые структуры

Российский блогер пойдет под суд за фейки об армии

Блогер из Дагестана Мирзаев предстанет перед судом заочно за фейки об армии РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Блогер Арслан Мирзаев, известный как Али Чаринский, который проживает за пределами страны, будет предстанет перед судом по обвинениям в распространении фейков о российской армии и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, передает РИА Новости.

«Он обвиняется по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, Мирзаев публиковал в интернете материалы, в которых содержались явно ложные сведения о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в Мариуполе и Буче Киевской области.

Кроме того, обвиняемый распространял материалы, в которых высказывались мнения о правильности и необходимости поддержки и подражания идеологии и практике терроризма, а также направленные на формирование убежденности в привлекательности терроризма.

Ранее в июле суд в Москве суд заочно арестовал адвоката Николая Полозова (внесен в список иноагентов в России) за распространение фейков о Российской армии. Адвокат обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

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