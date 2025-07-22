Семь лет встречающийся с эскортницами мужчина рассказал о неожиданных последствиях

Пользователь Reddit с ником Lost-Principle- рассказал о проблемах, с которыми столкнулся из-за своего пристрастия к услугам женщин по вызову. По его словам, за последние годы сразу две из них могли родить от него детей.

29-летний мужчина отметил, что его стаж связей с эскортницами насчитывает уже семь лет. За это время у него у него было немало разовых встреч, однако с некоторыми женщинами он поддерживал связь годами.

Он рассказал, что в 2022 году с ним связалась одна из эскортниц, с которой он занимался сексом, и сначала сообщила, что она беременна, а затем — что она родила. Однако в это автор не поверил, поскольку использовал презерватив. Однако вскоре ситуация повторилась с другой девушкой — той, с которой мужчина встречался неоднократно.

«На этот раз я точно знаю, что презерватив порвался, когда я был внутри нее», — написал автор и добавил, за первым незащищенным половым контактом последовал второй, а после этого девушка приняла медикаменты.

Спустя некоторое время она тоже выяснила, что беременна, а неэффективность препарата посткоитальной контрацепции объяснила своими пышными формами — при ее весе необходимо было принять две таблетки, а она выпила только одну.

«Мы встретились, и она сказала, что не будет заставлять меня быть отцом, так как она сама согласилась на незащищенный секс. Она также добавила, что я могу не поддерживать связь с ребенком, если не хочу этого. После окончания встречи я ушел и больше никогда с ней не разговаривал, но я знаю, что после этих родов у нее были еще одни», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit случайно узнала, что ее муж зачал ребенка с их соседкой спустя четыре года после измены. При этом обманутая жена знала о чувствах девушки к ее мужу, но он не раз говорил ей, что ей не о чем беспокоиться, и он не будет связываться с девушкой на 16 лет младше.