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13:27, 22 июля 2025Ценности

Серябкина показала внешность с белыми волосами

Певица Ольга Серябкина с белыми волосами выступила на фестивале VK Fest
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала внешность с белыми волосами. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя певица продемонстрировала видео с фестиваля VK Fest 2025. На мероприятии ее запечатлели в драпированном белом платье длины миди, оформленном разрезом до бедра, и туфлях с обвивающими ноги до колена ремешками.

В то же время знаменитость выступила с прядями ниже плеч, окрашенными в блонд. Также она сделала макияж с серо-голубыми тенями на веках.

Ранее в июле Ольга Серябкина рассказала о самых роскошных покупках.

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