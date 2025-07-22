Собака по кличке Какао стала кассиром в ресторане

В Таиланде пес по кличке Какао стал рассчитывать посетителей ресторана

В Таиланде пятилетний пес прославился как самый необычный кассир. Об этом сообщает The Thaiger.

Собака по кличке Какао помогает владелице ресторана, 48-летней Ладдаван Чанхом, рассчитывать клиентов. Когда посетители протягивают ему купюру, пес мчится на кухню, чтобы передать деньги хозяйке. «Какао берет деньги, а я даю клиентам возможность насладиться этим уникальным опытом», — рассказала Чанхом. В награду пес получает мясные тефтели — иногда от хозяйки, иногда от довольных посетителей.

История собаки-кассира быстро разошлась по сети, привлекая в ресторан новых клиентов. Некоторые специально приезжают издалека, чтобы пообщаться с псом.

По словам Чанхом, Какао подбросили к ее ресторану щенком. Хотя она не была большой любительницей собак, женщина пожалела пса и приютила его. Какао начал помогать с расчетами после того, как увидел, как она дает деньги детям перед школой. Пес будто понял ценность купюр и начал просить их у хозяйки. Когда клиенты стали доверять ему оплату, Какао официально вступил в должность.

Ранее сообщалось, что в Колумбии собака-ищейка подорвалась на мине, но осталась жива. Хотя пес потерял лапу, он спас от взрыва 36 человек.