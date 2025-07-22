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15:01, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Сообщение о закрытии побережья Черного моря из-за загрязнения опровергли

Информацию о закрытии побережья Черного моря из-за загрязнения опровергли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В мессенджерах заметили рассылку документа от имени Минприроды России, в котором говорится, что министр Александр Козлов подписал приказ о закрытии побережья Черного моря в районе города Сочи из-за загрязнения морской воды. В Краснодарском крае эту информацию опровергли.

Документ датирован 18 июля 2025 под номером 247-П «О временном ограничении рекреационной деятельности на северо-восточном побережье Черного моря». Такого приказана нет в открытых базах нормативных правовых актов РФ. Последний документ от Минприроды опубликован 16 июля.

В документе также указано, что контроль за исполнением приказа будет осуществлять заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации А. А. Бондарева. Такого заместителя министра нет в структуре ведомства. Документ подписан якобы главой министерства А. И. Козловым, однако верные инициалы министра природных ресурсов и экологии — А. А. Козлов. Сама подпись отличается от подписи министра на официальных документах.

Герб на приказе не соответствует гербу, который используется в приказах Минприроды. Вероятно, в документе использовался герб, найденный на платформе по заказам творческих услуг. Также отсутствует штамп «зарегистрировано», который есть на других документах министерства.

Оперативный штаб по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале опроверг информацию, распространившуюся в мессенджерах. «Согласно исследованиям, которые регулярно проводит Роспотребнадзор, на прибрежной территории Краснодарского края — от Геленджика до границы с Республикой Абхазия, а также от поселка Тамань Темрюкского района до Ростовской области — пляжи и вода соответствуют необходимым санитарным требованиям. Отдых и купание там разрешены», — заявили в оперштабе и добавили, что эти сведения неоднократно публиковались.

Там также заявили, что для оперативного информирования о санитарном состоянии курортов на туристическом портале региона начали еженедельно обновлять данные о состоянии пляжных территорий, моря, воздуха и питьевой воды.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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