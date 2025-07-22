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20:19, 22 июля 2025Россия

Стала известна судьба понесших потери в Курской области штурмовиков ВСУ

ТАСС: Понесшие потери в Курской области подразделения ВСУ уничтожили
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые понесли потери в Курской области, уничтожили бойцы «Севера». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры России.

«Неизменным остается хоть и формальное, но присутствие десантно-штурмовых подразделений украинской армии, которые понесли серьезные потери еще в Курской области, а окончательно были уничтожены бойцами "Севера" в Сумской», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, созданные для действий в тылу еще в 2023 году элитные подразделения ВСУ на данный момент спешно доукомплектовываются за счет солдат механизированных бригад. По данным агентства, их продолжительность жизни в условиях боевых действий не превышает двух-трех дней.

В начале июля две диверсионные группы ВСУ пытались прорваться вглубь Курской области через приграничное село Горналь в Суджанском районе.

ВСУ оккупировали Курскую область в августе 2024 года, полностью освободить приграничный регион российские военные смогли в апреле 2025-го. Цель атаки ВСУ, как заявлял президент России Владимир Путин, носила политический характер.

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