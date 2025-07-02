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13:58, 2 июля 2025Россия

Две украинские ДРГ пытались просочиться глубь России

Две диверсионные группы ВСУ пытались прорваться вглубь России через село Горналь
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Две диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались прорваться вглубь Курской области через приграничное село Горналь в Суджанском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Две вражеские диверсионные группы (...) пытались просочиться (...) Первая группа диверсантов была уничтожена в полном составе, ВСУшники из второй ДРГ, бросив тела своих уничтоженных и раненых побратимов, с большими потерями скрылись на территории Украины», — говорится в сообщении.

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Утром 2 июля стало известно, что штурмовики ВСУ пытались прорвать границу России в Курской области. Российская разведка вскрыла группу противника у сумской Бессаловки и нанесла по ней бомбовый удар.

ВСУ оккупировали Курскую область в августе 2024 года, полностью освободить приграничный регион российские военные смогли в апреле. Цель атаки ВСУ, как заявлял президент России Владимир Путин, носила политический характер. Именно вторжение ВСУ на территорию Курской области спровоцировало то, что российские войска оказались в Сумской области, добавил он.

ЖЗЛ
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