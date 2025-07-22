Стоимость выпускающей Лабубу компании перегнала стоимость «Газпрома»

Стоимость выпускающей Лабубу компании Pop Mart перегнала стоимость «Газпрома»

Стоимость выпускающей игрушку Лабубу компании перегнала стоимость российской транснациональной энергетической компании «Газпром». Данные доступны на платформе Companies market cap, составляющей финансовый рейтинг фирм.

Так, рыночная капитализация китайского производителя фигурки Pop Mart по состоянию на 22 июля 2025 года составила 42,4 миллиарда долларов. В свою очередь, рыночная капитализация «Газпрома» оказалась равна 38,8 миллиарда долларов.

Отмечается, что Pop Mart разместилась на 518-м месте в списке, в то время как «Газпром» занял 569-ю позицию.

В июле сообщалось, что пользователи сети начали сжигать Лабубу из-за слухов о демоне.