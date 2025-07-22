Геополитик Слебода сравнил наступление ВС РФ с лавой, которую нельзя остановить

Вооруженные силы (ВС) России продолжают двигаться вперед, их уже нельзя остановить, заявил геополитический аналитик Марк Слебода на YouTube.

По его словам, все происходит ровно так, как недавно описывали в Пентагоне. «Наступление России как лава. Ее невозможно остановить. Она неумолимо движется вперед. И это неизбежно», — сравнил он.

По мнению аналитика, украинская армия находится на грани истощения. Он добавил, что Россия закрепляет преимущество на фронте и аккуратно продвигается вперед.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступление в Сумской области и продвигаются по направлению к главной трассе снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Юнаковке.