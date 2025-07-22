Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:57, 22 июля 2025Силовые структуры

Трое мужчин в центре столицы склоняли россиян к употреблению наркотиков

В Москве осудили троих мужчин за склонение к употреблению наркотиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве осудили троих мужчин за склонение к употреблению наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Они признаны виновными по статье 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Как установил суд, фигуранты приехали на одну из центральных улиц Москвы и припарковали свою машину. После чего на максимальную громкость включили композицию, которая склоняет к употреблению и приобретению наркотических и психотропных веществ.

Суд приговорил их к восьми годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двое иностранцев склонили российских подростков к употреблению наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ковровое братство». Тысячи россиян застряли в аэропортах из-за коллапса и ночуют на матрасах. Как это их сплотило?

    Победитель популярного телешоу раскрыл неожиданный запрет

    Назван самый популярный у российских заключенных писатель

    Военные вмешались в дело жестоко избитого в Москве подростка

    Москвичи начали плавать по улицам и попали на видео

    Собака по кличке Какао стала кассиром в ресторане

    Купивший место в бизнес-классе пассажир намусорил в самолете и был пристыжен пилотом

    Чрезмерная худоба Зои Кравиц на новых фото встревожила фанатов

    Вейпы оказались неожиданно опасны для зубов

    В Киеве анонсировали акцию протеста у офиса Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости