Трое мужчин в центре столицы склоняли россиян к употреблению наркотиков

В Москве осудили троих мужчин за склонение к употреблению наркотиков

В Москве осудили троих мужчин за склонение к употреблению наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Они признаны виновными по статье 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Как установил суд, фигуранты приехали на одну из центральных улиц Москвы и припарковали свою машину. После чего на максимальную громкость включили композицию, которая склоняет к употреблению и приобретению наркотических и психотропных веществ.

Суд приговорил их к восьми годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двое иностранцев склонили российских подростков к употреблению наркотиков.