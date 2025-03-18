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12:37, 18 марта 2025Силовые структуры

Двое иностранцев склонили российских подростков к употреблению наркотиков

В Подмосковье поймали 2 склонивших девочек к употреблению наркотиков иностранцев
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

В подмосковном Солнечногорске задержали двоих иностранцев, склонивших двух девушек-подростков к употреблению наркотиков, в результате чего одна из них не выжила. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Обвиняемым — 21 и 31 год. Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ. Установлено, что один из фигурантов незаконно находится на территории России. В ближайшее время следователь подаст в суд с ходатайство об аресте обвиняемых. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к совершению преступлений в отношении еще нескольких школьниц.

По данным следствия, мужчины действовали по предварительному сговору. Они склонили нескольких несовершеннолетних девочек к употреблению наркотиков. В дальнейшем они вместе употребляли запрещенные вещества не менее 25-30 раз. 14 марта одна из них в очередной раз попробовала наркотики в автомобиле и получила передозировку, что привело к летальному исходу школьницы. Прибывшие на место следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и обвиняемых, а также провели обыски и назначили ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против жительницы Миасса, которая успокаивала своего двухлетнего ребенка инъекциями наркотика.

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