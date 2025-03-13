Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:27, 13 марта 2025Силовые структуры

Россиянка успокаивала двухлетнего сына инъекциями наркотика и попалась

СК на Урале возбудил дело об убийстве против матери, вводившей сыну наркотик
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Миасса, которая успокаивала своего двухлетнего ребенка инъекциями наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Женщине вменяют пункт «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

По данным следствия, мальчика без признаков жизни обнаружили в одной из квартир в доме по улице Ремесленной. Экспертиза показала, что малыш отравился наркотической смесью.

Позже выяснилось, что запрещенные вещества сыну неоднократно вводила его 31-летняя мать. Женщина хотела, чтобы ребенок успокоился и не кричал. Сейчас она находится в СИЗО.

Уточняется, что фигурантка воспитывает еще троих малолетних. Возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого проверят работу органов системы профилактики.

Ранее суд заключил под стражу на два месяца 44-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского, которая, будучи опекуном пятилетней девочки-инвалида, заморила ее голодом.

    Обсудить
    Последние новости

    Армия России освободила Суджу

    Российские банки получили неприятный прогноз по прибылям

    Россиянам рассказали о суперквалифицированных инвесторах

    Молодую украинку арестовали в России за передачу данных о ВС РФ

    Россиянина арестовали на два месяца за стрельбу из пневматического оружия по подросткам

    Буйнов заявил о влиянии неизвестных на пострадавшую в ДТП с его участием пенсионерку

    В российском регионе устроят экомарафон

    Умерла написавшая музыку для триумфатора Канн российский композитор

    Популярного актера обвинили в отношениях с 15-летней коллегой

    Аккаунт Жириновского ожил

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше