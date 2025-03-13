Россиянка успокаивала двухлетнего сына инъекциями наркотика и попалась

СК на Урале возбудил дело об убийстве против матери, вводившей сыну наркотик

Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Миасса, которая успокаивала своего двухлетнего ребенка инъекциями наркотика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Женщине вменяют пункт «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

По данным следствия, мальчика без признаков жизни обнаружили в одной из квартир в доме по улице Ремесленной. Экспертиза показала, что малыш отравился наркотической смесью.

Позже выяснилось, что запрещенные вещества сыну неоднократно вводила его 31-летняя мать. Женщина хотела, чтобы ребенок успокоился и не кричал. Сейчас она находится в СИЗО.

Уточняется, что фигурантка воспитывает еще троих малолетних. Возбуждено уголовное дело о халатности, в рамках которого проверят работу органов системы профилактики.

Ранее суд заключил под стражу на два месяца 44-летнюю жительницу Петропавловска-Камчатского, которая, будучи опекуном пятилетней девочки-инвалида, заморила ее голодом.