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04:48, 22 июля 2025Мир

Стамбульский профессор рассказал о позиции США и ЕС по Украине

Профессор Эренель: Евросоюз и США до конца не понимают, что делать с Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

США и Европейский союз до конца не понимают, что делать с Украиной, но желание оказывать дальнейшую финансовую помощь ослабло, заявил профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, США полностью успокоились, присвоив себе редкоземельные металлы Украины. Он отметил, что Киев в зоне специальной военной операции (СВО) пытается справиться с несколькими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, а ЕС продолжает пытаться вводить новые санкции, не оказывающие эффекта на Россию.

«США и Евросоюз до конца не определились, что им делать с Украиной», — рассказал он о позиции по Украине. Эксперт считает, что из-за финансовых проблем ЕС и США не хотят поддерживать Киев.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США и европейские страны перестают верить в победу Украины.

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