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00:50, 22 июля 2025Бывший СССР

Украине предрекли голод к зиме

Соскин: К зиме Украину может ждать продовольственная катастрофа из-за саранчи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Уже к зиме Украина может столкнуться с продовольственной катастрофой из-за прилета саранчи из Египта. С таким прогнозом выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Запорожье и Запорожская область полностью накрыты роем египетской саранчи, которая вдруг вылетела со стороны Каховского моря. <…> Это очень нехорошая символика для [президента Украины Владимира] Зеленского, для Украины в целом. <…> Жрать нечего будет», — сказал Соскин.

Он также указал на схожесть происходящего с библейским сюжетом египетских казней. Как подчеркнул политик, это может быть расплатой Зеленского за ошибки, которые он совершил в ходе своего президентства.

Ранее сообщалось, что саранча напала на Днепропетровскую область. Также вредители уже нанесли ущерб урожаю в Запорожье, Винницкой, Одесской и Херсонской областях.

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