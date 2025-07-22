Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами поделилась откровенными фото. Посты появились в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, выложила несколько селфи, где предстала у зеркала с обнаженной грудью. Она позировала в черных стрингах, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Кроме того, манекенщица рассказала, что вновь скорректировала внешность у пластического хирурга. Так, она сделала подтяжку ягодиц и показала швы.

Ранее в июле Анастасия Покрищук заявила, что ей нравится ее внешность.