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11:47, 22 июля 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Анастасии Покрищук

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами поделилась откровенными фото. Посты появились в ее Telegram-канале.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, выложила несколько селфи, где предстала у зеркала с обнаженной грудью. Она позировала в черных стрингах, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

Кроме того, манекенщица рассказала, что вновь скорректировала внешность у пластического хирурга. Так, она сделала подтяжку ягодиц и показала швы.

Ранее в июле Анастасия Покрищук заявила, что ей нравится ее внешность.

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