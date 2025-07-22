Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:06, 22 июля 2025Мир

В Австрии задержали подростка из-за подозрений в подготовке теракта

OE24: 18-летнего австрийца задержали из-за подозрений в подготовке теракта
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Frank HOERMANN / SVEN SIMON / Globallookpress.com

В Австрии при въезде в страну задержали 18-летнего гражданина республики с македонскими корнями в связи с подозрениями в подготовке теракта. Об этом сообщил телеканал OE24.

«Подросток целенаправленно искал в Интернете информацию о конструкции бомбы и возможных сценариях нападения. По данным полиции, молодой человек, родившийся в Штирии и имеющий македонские корни, считается сторонником исламистской террористической организации», — говорится в сообщении.

Прокуратура города Леобен, расположенного в федеральной земле Штирия, распорядилась о немедленном задержании австрийца на основании имеющихся подозрений в совершении преступления.

На допросе подросток рассказал полиции о намерениях совершить теракт. После этого было подано ходатайство о предварительном заключении.

Информацию о возможных целях или конкретных планах пока не разглашают, поскольку расследование еще продолжается.

Ранее австрийские правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который помастурбировал и отдал нацистское приветствие у здания муниципалитета в Вене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвы аварии с рухнувшим в обрыв российским автобусом оказались не вахтовиками

    Жена российского миллиардера показала фигуру в откровенной спортивной форме

    В российском городе сотрудницу военкомата уволили из-за вагнеровцев

    Вернувшийся с СВО россиянин захотел примкнуть к террористам

    Россиянка вырастила гигантский овощ размером с ребенка и дала советы

    Влияние угроз Трампа на стоимость нефти оценили

    Назван исполняющий обязанности председателя Верховного суда России

    В Австрии задержали подростка из-за подозрений в подготовке теракта

    Обнаружена неожиданная опасность дефицита витамина D

    В Греции задержали олигарха из Молдавии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости