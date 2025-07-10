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03:41, 10 июля 2025Мир

Художник в Австрии мастурбацией попытался привлечь внимание к проблемам человечества

Художник помастурбировал и отдал нацистское приветствие у муниципалитета в Вене
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Вене у здания муниципалитета мужчина помастурбировал и отдал нацистское приветствие. По словам его спутницы, мужчина — художник, происходящее стало для него «шедевром всей жизни», а целью своеобразного перформанса было привлечение внимания к проблемам человечества, пишет Exxpress.

«Странный инцидент произошел перед зданием муниципалитета в венском районе Флоридсдорф: мужчина публично мастурбировал, отдал нацистское приветствие и назвал все это "арт-проектом"», — говорится в материале. При этом все происходящее спутница художника снимала на видео.

Прохожие, ставшие свидетелями происходящего, вызвали полицейских. Правоохранители задержали 46-летнего мужчину, ему предъявили обвинения за нарушение закона о запрете действий сексуального характера в публичном пространстве.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина мастурбировал перед детьми в бассейне в Германии.

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