Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 22 июля 2025Россия

В Госдуме назвали ядерную триаду оружием не для борьбы с Зеленским

Картаполов: Ядерная триада не является оружием для борьбы с Зеленским
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что ядерная триада является основой стабильности и безопасности России, а не оружием для борьбы с идиотами, вроде украинского президента Владимира Зеленского. Слова депутата приводит корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По словам Картаполова, многие путают назначение ядерной триады, так как она не предназначена для борьбы с террористами.

«Это оружие для борьбы с серьезным противником. Оно есть, и только благодаря ему мы с вами можем проводить самостоятельную политику», — сказал парламентарий.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назвал условие применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами России и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В редакцию издания Baza пришли с обысками. Журналисты в офисе перестали выходить на связь, главного редактора не могут найти

    Шура назвал лучший город на Земле

    Володин сообщил о смерти депутата Госдумы

    Власти рассказали о вопиющем случае надругательства мигрантов над российским ребенком

    Лавров пригрозил ЕС отпором в случае продолжение Украиной терактов

    Лавров заявил о тревоге от угроз Германии

    Российские синхронистки остались без золота чемпионата мира в группе

    Лавров заявил об «остервенении» Европы

    В Сумах прогремел взрыв

    Пакеты обошлись россиянам во внушительную сумму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости