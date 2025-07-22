В Госдуме назвали ядерную триаду оружием не для борьбы с Зеленским

Картаполов: Ядерная триада не является оружием для борьбы с Зеленским

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что ядерная триада является основой стабильности и безопасности России, а не оружием для борьбы с идиотами, вроде украинского президента Владимира Зеленского. Слова депутата приводит корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По словам Картаполова, многие путают назначение ядерной триады, так как она не предназначена для борьбы с террористами.

«Это оружие для борьбы с серьезным противником. Оно есть, и только благодаря ему мы с вами можем проводить самостоятельную политику», — сказал парламентарий.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов назвал условие применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что порог сдерживания не определен никакими международными обязательствами России и определяется необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз, исходящих от потенциального противника.