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20:43, 22 июля 2025Силовые структуры

В Москве арестовали главу Минтранса российского региона по делу о взятке

Главу Минтранса Новгородской области Куранова отправили в СИЗО по делу о взятке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве по решению суда удовлетворено ходатайство следствия об аресте министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Об этом сообщает РИА новости.

По решению Басманного суда столицы на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере подозреваемого отправили в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела также арестовали и заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева.

Ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ России задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова по делу о хищении более миллиарда рублей.

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