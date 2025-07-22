В Москве арестовали главу Минтранса российского региона по делу о взятке

Главу Минтранса Новгородской области Куранова отправили в СИЗО по делу о взятке

В Москве по решению суда удовлетворено ходатайство следствия об аресте министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Об этом сообщает РИА новости.

По решению Басманного суда столицы на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере подозреваемого отправили в СИЗО.

В рамках расследования уголовного дела также арестовали и заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева.

Ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ России задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова по делу о хищении более миллиарда рублей.