В Москве арестовали главу Минтранса российского региона по делу о взятке

В Москве по решению суда удовлетворено ходатайство следствия об аресте министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Об этом сообщает РИА новости.
По решению Басманного суда столицы на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере подозреваемого отправили в СИЗО.
В рамках расследования уголовного дела также арестовали и заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева.
Ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ России задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова по делу о хищении более миллиарда рублей.