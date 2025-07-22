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15:57, 22 июля 2025Бывший СССР

В Раде испугались разрыва соглашения с ЕС из-за принятия направленного против НАБУ закона

Принятие направленного против НАБУ закона поставит под угрозу безвиз с ЕС
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Иванна Климпуш-Цинцадзе

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Кадр: Telegram-канал «Європейська Солідарність»

Принятие закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, поставит под угрозу безвизовый режим с Европейским Союзом (ЕС). Об этом заявила депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, ее слова опубликовала в своем Telegram-канале партия «Европейская Солидарность».

«Вы уничтожаете не просто институты — вы уничтожаете мечту людей. (...) Каждая зеленая кнопка — это выстрел в спину народа. Это голос за полицейскую, недемократическую и несвободную Украину», — отметила она.

По словам депутата, лишение независимости антикоррупционных структур приведет к срыву соглашений с международными партнерами, дискредитирует Украину в глазах Конгресса США, а также подрывает финансирование Киева через Ukraine Facility — инструмент, предназначенный для гибкой поддержки Украины странами Евросоюза.

Верховная Рада Украины 22 июля проголосовала за закон о фактическом уничтожении НАБУ, которое вело расследование в отношении окружения президента республики Владимира Зеленского. Как рассказал депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), документ поддержали 263 депутата.

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